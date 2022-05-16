Екатеринбург, 16 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 15 мая госпитализировали 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составил 21, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 86 «тяжёлых» ковид-пациентов. Состояние 503 человек медики оценивают как среднетяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 27 граждан.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 442 324 заражения коронавирусом, из них 159 случаев — 15 мая. Выздоровели уже 428 260 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 737 человек.