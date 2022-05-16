Москва, 16 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Блокировку записей патриотических митинг-концертов «За Победу» российской рок-группы «Агата Кристи» начала администрация американского видеохостинга YouTube. Об этом 16 мая сообщил основатель музыкального коллектива Вадим Самойлов в своем телеграм-канале.

IvanA Вадим Самойлов

«Друзья! Сегодня с нашего YouTube канала начали удалять видео с концертов-митингов «За Победу» и новостные сюжеты о них. То есть контент, содержащий какую-либо информацию о СВО», — написал он в своем сообщении.

Также Вадим Самойлов уточнил, что указанные видеозаписи удаляются якобы из-за нарушения правил видеохостинга и отметил, что причиной такого действия администрации YouTube, как он считает, стала поддержка группой спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии указывается, что экономика России стабилизируется к 2023 году и сумеет приспособиться к ситуации разрыва многих экономических связей со странами Запада.