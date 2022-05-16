Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На Камчатке на Вилючинской судоверфи завершились капитально-восстановительные работы двух рыболовных сейнеров МРС-150, а также закончилось строительство буксира «КЖ». Все три судна, по старой традиции, прошли обряд освящения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Морской порт Камчатки

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«Для меня, как губернатора Камчатского края, безусловным приоритетом является возрождение и развитие системообразующих отраслей экономики, которые составляли основу экономики Камчатки, в том числе это судостроение и судоремонт. К сожалению, в последние десятилетия многое было растрачено, и наша задача — снова возродить предприятия, обеспечить их заказами и поддержкой для развития материальной базы в новых условиях. Мы будем делать всё, чтобы новые суда выходили из верфи, а предприятие развивалось», — поздравил коллектив судоверфи губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Вилючинская судоверфь спустила на воду 67 плавсредств.

Рыболовные сейнера МРС-150 капитально отремонтировали по заказу «Корякморепродукт» — обновили более 90% корпусов, внутренних узлов и механизмов. Строительство нового буксира на верфи заказало предприятие «Начикинское».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Хабаровского судостроительного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Омолон» проекта 03 141.