Казань, 16 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Гроза с сильным ветром ожидается на территории Татарии 17 мая. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Гроза в городе

Во вторник, 17 мая, в Татарии ожидается переменная облачность, местами вероятна гроза с усилением ветра до 15-20 м/с. Пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+8 ˚С, днем потеплеет до +12…+17 ˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии до 15 мая действовал особый противопожарный режим.

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