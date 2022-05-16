Тайбэй, 16 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Тайваньский производитель ASUS вскоре представит новую линейку игровых ноутбуков Strix Scar. Об этом 16 мая сообщает портал Wccftech.

Asus Computers

Согласно информации, имеющейся у тайваньского издания ITHome, топовый ноутбук Strix Scar 6 Plus Ultra будет оборудован процессором Intel i9-12 900HX с 16 ядрами и 24 потоками, «разогнанным» до тактовой частоты 5,2 ГГц, а также 17,3-дюймовым дисплеем.

В линейке будут присутствовать устройства и с менее дорогими процессорами Intel Alder Lake-H и 15,6-дюймовыми экранами. Все ноутбуки будут оборудованы оперативной памятью DDR5 (до 64 гигабайт). Ожидается, что ASUS официально представит новые устройства 17 мая 2022 года в рамках мероприятия Boundless.

Напомним, ранее ASUS объявила, что приостанавливает продажи своих устройств в России. В марте 2022 года вице-премьер Украины Михаил Федоров призвал председателя правления ASUS Джонни Ши прекратить деятельность компании на территории РФ.