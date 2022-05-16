Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) планируют полностью перейти на сдачу научно-исследовательских работ (курсовых) в электронном формате. Об этом 16 мая заявили в виртуальной приёмной вуза.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

В приёмную университета обратился студенческий совет по вопросу отказа от бумажных носителей при сдаче выпускных квалификационных (ВКР) и научно-исследовательских работ (НИР). Студенты ссылаются повышение стоимости бумаги и услуг печати.

«Так как все ближе срок защиты ВКР и НИР, что требует распечатки многостраничных текстов, многие студенты обеспокоены данным фактом, ведь суммы, которые им нужно будет потратить на распечатку работ, могут значительно превышать получаемые ими академические стипендии (2080 рублей)», — отмечает студсовет СПбГУ.

В студенческом объединении подчеркнули: несмотря на то, что с 2016 года ВКР размещаются лишь на электронном ресурсе, некоторые факультеты пока придерживаются старых порядков и принимают от студентов дипломы ещё и в распечатанном виде.

Представители СПбГУ подтвердили переход сдачи ВКР лишь в электронном формате. Там же отметили, что в случае сохранения практики сдачи дипломов и дополнительных материалов в распечатанном виде, об этом следует сообщить первому проректору по учебной работе университета. После получения информации эти сообщения будут проверены.

В отношении научно-исследовательских работ, прежде всего курсовых, в СПбГУ идёт организационно-технологическая проработка решения возможности их сдачи только в электронном формате. Отмечается, что соответствующий локальный нормативный акт будет издан в ближайшее время.

Напомним, что офисная бумага в магазинах подорожала более чем в три раза в марте 2022 года, затем цены снизились, но всё равно остаются высокими. При этом проблемы с бумагой не скажутся на формате проведения ЕГЭ.

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