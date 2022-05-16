Джакарта, , 12:53 — REGNUM Число погибших в аварии с участием автобуса на трассе Сурабая — Моджокерто в Индонезии увеличилось, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первоначально сообщали о 13 погибших, затем еще два человека скончались в больнице от полученных травм. Еще десять человек находятся в больнице с серьезными травмами.

«В общей сложности 15 человек погибли из 25 пассажиров», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

Причина аварии предположительно связана с человеческим фактором. Водитель автобуса был уставшим или сонным.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на платной дороги Сурабая — Моджокерто на Яве 13 человек погибли.

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