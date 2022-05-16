Ульяновск, 16 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска завели уголовное дело по факту нападения на кредитный павильон. В совершении преступления подозревают жителя Оренбуржья, сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Информация о происшествии поступила в полицию 14 мая. 46-летняя сотрудница кредитной организации, расположенной по улице Варейкиса в Ульяновске, сообщила о хищении неизвестным мужчиной денежных средств.

В ходе разбирательств полиция предварительно установила, что злоумышленник в маске и кепке зашёл в кредитный павильон и, вынув нож, заставил пострадавшую отдать 35 тыс. рублей. Подозреваемого в преступлении задержали через несколько часов: им оказался ранее судимый 39-летний житель Оренбургской области, часть средств у него изъята.

Подозреваемый арестован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

В ведомстве уточняют, что фигурант уголовного дела приехал в Ульяновск для устройства на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновска задержали 33-летнего жителя Чувашии, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. Злоумышленник подрабатывал на стройках разнорабочим.

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