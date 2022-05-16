Москва, , 13:02 — REGNUM Только СМИ и телеграм-каналы сообщили о планах олигарха Аркадия Воложа сменить «прописку» «Яндексу» с Москвы на Израиль, как компания поспешила опровергнуть сведения, сославшись на «ошибку перевода». При этом именно Израиль для своего бегства выбрала бывший топ-менеджер ООО «Яндекс» Елена Бунина, а также ставший фигурантом уголовного дела о фейках бывший топ-менеджер одной из компаний дивизиона Илья Красильщик, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

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В комментариях журналу Forbes представители компании заявили, что переносить штаб-квартиру «Яндекса» из Москвы или проводить релокацию команд из России не планируется, а у «Яндекса» офис в Тель-Авиве работает уже много лет.

Причиной новости о смене «прописки» в фирме назвали ошибку перевода документа, который попал в редакцию, — с английского на иврит. Первым новость обнародовало израильское издание Calcalist. Оно сообщило, что Волож написал письмо премьеру Израиля Нафтали Беннету и трем израильским министрам и в нём, среди прочего, добивался особых условий для найма сотрудников не из числа граждан Израиля, чтобы вывести основную деятельность из России. Подобный шаг издание, ссылаясь на письмо, объясняло попыткой избежать санкций.

Напомним, «Яндекс» уходит корнями в Нидерланды, хотя зарабатывать предпочитает в России. При этом компания демонстрирует однобокую позицию в различных вопросах, периодически без объяснения причин блокируя новости российских СМИ, касающиеся важных вопросов экономики и политики. А одна из «дочек» IT-гиганта — ООО «Яндекс. Такси» в преддверии Дня Победы не разрешала водителям размещать на своих автомобилях символы российской спецоперации (буквы Z, V и O) и георгиевскую ленту.

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К самой компании многочисленные претензии в России есть у надзорных органов. Так, ФАС России уличила «Яндекс» в злоупотреблении рыночной властью на рынке общего поиска. Помимо этого, в судах Москвы до сих пор до конца не рассмотрены иски клиентов сервиса «Яндекс. Еда», которые требуют компенсировать им моральный вред в денежном выражении за утечку их персональных данных.

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