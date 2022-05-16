Оренбург, 16 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В мэрии Оренбурга принято новое кадровое решение. Закрыта вакансия на пост замглавы города по правовым вопросам. Об этом сообщили в пресс-служба городской администрации.

Orenburg-gov.ru Назначение

На должность заместителя главы муниципалитета по правовым вопросам назначен Дмитрий Цветков. Ранее он возглавлял комитет по управлению имуществом Оренбурга. В новом статусе Цветков трудится с 16 мая.

Напомним, в марте в Оренбурге избран новый глава. Им стал Сергей Салмин. Сейчас он формирует команду управленцев.