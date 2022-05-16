Черкесск, 16 мая 2022, 12:50 — REGNUM Две тысячи саженцев плодовых деревьев роздано многодетным и нуждающимся семьям в Карачаево-Черкесии. Инициатором акции стал благотворительный фонд «Моя Карачаево-Черкесия». Деревья предоставила компания «Сады Карачаево-Черкесии».
Акция призвана помочь нуждающимся, в первую очередь проживающим в сельской местности. Выращенные на своих участках фрукты семьи смогут использовать для своего стола, а также для продажи в целях пополнения бюджета.
Напомним, акция по раздаче саженцев плодовых деревьев в Карачаево-Черкесии проводится ежегодно весной — в преддверии Дня семьи. Год назад было роздано 10 тыс. саженцев 2 тыс. многодетных семей.