Черкесск, 16 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Две тысячи саженцев плодовых деревьев роздано многодетным и нуждающимся семьям в Карачаево-Черкесии. Инициатором акции стал благотворительный фонд «Моя Карачаево-Черкесия». Деревья предоставила компания «Сады Карачаево-Черкесии».

Ольга Заузанова ИА REGNUM Весна — самое время выбирать саженцы для посадки

«Саженцы будут розданы во все муниципальные районы республики и города Карачаево-Черкесии. Акция приурочена к вековому юбилею республики и Дню семьи», — цитирует руководителя фонда Руслана Чеккуева РИА «Карачаево-Черкесия».

Акция призвана помочь нуждающимся, в первую очередь проживающим в сельской местности. Выращенные на своих участках фрукты семьи смогут использовать для своего стола, а также для продажи в целях пополнения бюджета.

Напомним, акция по раздаче саженцев плодовых деревьев в Карачаево-Черкесии проводится ежегодно весной — в преддверии Дня семьи. Год назад было роздано 10 тыс. саженцев 2 тыс. многодетных семей.