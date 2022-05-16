Уфа, , 12:52 — REGNUM Гроза и град ожидаются в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Град rohrspatz

Сообщается, что 17 мая 2022 года в Башкирии ожидаю кратковременные дожди. Днем в некоторых районах ожидаются град и грозы. Порывы ветра в регионе могут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до +4°С, днем может потеплеть до +17°С.

Отмечается, что на некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали лесной пожар на площади 15 га.