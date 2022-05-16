Москва, , 12:50 — REGNUM За пять последних месяцев Центральный банк России инициировал блокировку более 2,4 тысячи мошеннических сайтов. Об этом сегодня, 16 мая, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью газете «Известия»

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

По данным регулятора, за I квартал 2022 года блокировке подверглись 90 тыс. мошеннических телефонных номеров и 1,3 тыс. фишинговых сайтов.

Уваров пояснил, что большая часть из заблокированных ресурсов была связана с финансовыми пирамидами, лжебанками и осуществлением деятельности без лицензии на рынке ценных бумаг.

«В настоящее время процесс блокировки, благодаря закону, значительно сократился — с нескольких недель до двух-трех дней. За 11 месяцев 2021 года на блокировку было отправлено более 2,5 тыс. порталов», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2021 года ЦБ РФ получил право во внесудебном порядке блокировать мошеннические сайты.

Читайте подробнее: Банк России ускорит блокировку мошеннических сайтов