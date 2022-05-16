Барселона, Испания, , 12:49 — REGNUM Мэр Барселоны и лидер гражданской платформы «Барселона в целом» (Barcelona en Comú) Ада Колау считает, что член местного городского совета и представитель «Левых республиканцев Каталонии» Эрнест Марагаль должен опровергнуть свои заявления, в которых он обвинил ее в том, что она якобы знала о случаях шпионажа за каталонскими политиками и пользовалась этой информацией. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Ада Колау Ada2019.barcelona

«И мое политическое окружение, и я всегда осуждали политический шпионаж и требовали прозрачности и подотчетности. Слежка за политическими оппонентами несовместима с демократией. Я говорила это и повторяла не раз», — написала Колау.

Она подчеркнула, что любой намёк на её якобы соучастие или попустительство шпионажу «является варварством»: «Мне жаль, что это исходит от такого человека, как Эрнест Марагаль, представитель левой партии и член городского совета».

Она призвала «Левых республиканцев Каталонии» опровергнуть заявление Марагаля: «До выборов остался еще год. Спокойствие».