Екатеринбург, 16 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началось новое голосование, посвящённое судьбе Краснознамённой группы. В нем участвуют четыре площадки, сообщили журналистам в городской администрации.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

Отдать свой голос за место размещения Краснознамённой группы горожане могут до 30 мая 2022 года. Мэрия предлагает четыре варианта: площадь Первой Пятилетки, пересечение улиц Героев России и Стрелочников, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

её возвращение, Примечательно, что среди предложенных вариантов нет места на Плотинке. Ранее местные власти отказались вернуть Краснознамённую группу на её историческое место. Поводом для отказа стала техническая сложность плотины и потенциальная опасность размещения на ней дополнительных конструкций. Кроме того, вес Краснознамённой группы может негативно повлиять на устойчивость гидротехнического сооружения. Впрочем, общественники, борющиеся за её возвращение, посчитали это обоснование надуманным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля уже проходило голосование, посвященное выбору места размещения Краснознамённой группы. Однако оно завершилось, едва начавшись. Тогда 75% опрошенных проголосовали за сохранение группы на её историческом месте.

Напомним, Краснознамённая группа простояла на Плотинке почти 40 лет. Её поставили там в 1974 году. Снесли объект под покровом ночи в январе 2013 года.