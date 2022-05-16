Эль-Хасака, Сирия, 16 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил (ВС) США в Сирии осуществили вывоз партии нефти, нелегально добытой на одном из сирийских месторождений. Об этом 16 мая сообщает официальное информационное агентство SANA.

Армия США

По данным журналистов, американская военная техника сопроводила колонну из 70 цистерн с нефтью на территорию Ирака через незаконно созданный пограничный переход Аль-Валид. Предположительно, нефть была вывезена американской компанией Delta Crescent Energy, которая нелегально ведёт добычу полезных ископаемых на территориях Сирии.

Ранее через тот же переход на сирийскую территорию вошла большая логистическая колонна армии США, которая доставила на территорию Сирии крупную партию войскового имущества.