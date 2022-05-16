Донецк, 16 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Под контролем сил Донецкой Народной Республики находятся 184 населённых пункта, освобождённых от националистов. Об этом 16 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В настоящее время под нашим контролем находятся 184 населенных пункта», — говорится в заявлении штаба.

Под обстрелы украинских войск попали десять населённых пунктов республики, ранены два мирных жителя.