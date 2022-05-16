Брюссель, 16 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Экономика России стабилизируется к 2023 году и сумеет приспособиться к ситуации разрыва многих экономических связей со странами Запада, говорится в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«К 2023 году экономика (России) стабилизируется по мере того, как она приспосабливается к новым реалиям разорванных связей с Западом», — говорится в документе.

В ЕК ожидают, что реальный рост ВВП РФ останется невысоким, достигнув 1,5%, поскольку продолжающееся импортозамещение из-за ухода иностранных компаний приведет к снижению экономической эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что государства — члены ЕС должны объединить свои энергетические ресурсы.

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