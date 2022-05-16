Рига, , 12:45 — REGNUM

Штрафы

На ситуацию в предпринимательской среде Латвии больше всего влияют как военные действия в Украине и крайняя нестабильность цен энергоресурсов, так и долгосрочные проблемы рынка труда. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv со ссылкой на мнение представителей бизнеса страны.

Руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис заявил, что на ситуацию серьезно влияет то обстоятельство, что два перерабатывающих завода в Литве и Финляндии, с которых получали топливо латвийские предприятия, больше не покупают российскую нефть, а цены новых поставок значительно выше прежних.

В прогнозе Латвийской торгово-промышленной палаты говорится: «Есть все признаки, что во второй половине 2022 году опять могут достичь рекорда цены на энергоносители, к тому же не только в Латвии, но и во всей Европе». Владелец фирмы в энергетической сфере Робертс Самтиньш полагает, что от природного газа Латвия отказаться не может, потому нужно искать альтернативы российскому сырью и задействовать возможности Инчукалнского хранилища.

По мнению предпринимателей, власти страны не прилагают достаточно мер для выхода из кризиса. Бизнесмены-участники опроса дали весьма низкую оценку работе правительства, в особенности его финансово-экономического блока.

Так, министр экономики Янис Витенбергс получил 4,6 балла из 10; министр сообщений Талис Линкайтис — 4,41; министр земледелия Каспарс Герхардс — 4,08; министр финансов Янис Рейрс - 3,66.