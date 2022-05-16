Курган, , 12:45 — REGNUM В Курганской области за сутки на 16 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано пять человек, выписаны по выздоровлению четыре человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганец. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 мая выявлен 104 221 случай заражения коронавирусом, выздоровели 102 145 человек, скончались 1428 пациентов (на одного больше, чем днём ранее).

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