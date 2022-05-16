Лондон, 16 мая 2022, 14:38 — REGNUM Британский министр по вопросам защиты Рейчел Маклин в интервью поделилась мыслями о том, как семьям защититься от резкого роста цен. Она предлагает людям, которым не хватает денег в условиях кризиса, брать дополнительные часы на работе или устроиться на другую, получше, сообщает 16 мая телеканал Sky News.
Маклин заявила, что каждый министр правительства озабочен проблемой того, что потребители сталкиваются с «краткосрочными трудностями», такими как высокие счета за электроэнергию и рост цен на продукты питания, и пообещала дополнительную помощь.
Однако в долгосрочной перспективе, добавила она, правительство должно обеспечить людям возможность «лучше защитить себя» — то есть брать дополнительные часы или перейти на более высокооплачиваемую работу, и это «именно то, на чем мы сосредоточены как правительство».
В ответ на замечание, что некоторые и так уже работают на трех работах, но все равно вынуждены обращаться за продовольственной помощью, министр добавила: «Конечно, это индивидуальная ситуация, зависящая от конкретной семьи, но для этого существуют центры занятости, для этого существуют коучи по трудоустройству, поэтому мы оказываем поддержку этим центрам занятости — чтобы они работали с отдельными людьми с учетом их конкретного положения».
Лейбористы заявили, что рекомендации Рэйчел Маклин «оторваны от реальной жизни».
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