Лондон, 16 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Британский министр по вопросам защиты Рэйчел Маклин в интервью поделилась мыслями о том, как семьям защититься от резкого роста цен. Она предлагает людям, которым не хватает денег в условиях кризиса, брать дополнительные часы на работе или устроиться на другую, получше, сообщает 16 мая телеканал Sky News.

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Маклин заявила, что каждый министр правительства озабочен проблемой того, что потребители сталкиваются с «краткосрочными трудностями», такими как высокие счета за электроэнергию и рост цен на продукты питания, и пообещала дополнительную помощь.

Однако в долгосрочной перспективе, добавила она, правительство должно обеспечить людям возможность «лучше защитить себя» — то есть брать дополнительные часы или перейти на более высокооплачиваемую работу, и это «именно то, на чем мы сосредоточены как правительство».

В ответ на замечание, что некоторые и так уже работают на трех работах, но все равно вынуждены обращаться за продовольственной помощью, министр добавила: «Конечно, это индивидуальная ситуация, зависящая от конкретной семьи, но для этого существуют центры занятости, для этого существуют коучи по трудоустройству, поэтому мы оказываем поддержку этим центрам занятости — чтобы они работали с отдельными людьми с учетом их конкретного положения».

Лейбористы заявили, что рекомендации Рэйчел Маклин «оторваны от реальной жизни».