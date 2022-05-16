Новосибирск, 16 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирской области подтверждено 75 случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в регионе выявлено 257 594 носителя коронавируса, выздоровели 250 785 человек, в том числе 77 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали уже 5647 человек. За последние сутки умер 28-летний мужчина с диагнозом COVID-19.

Напомним, 15 мая в Новосибирской области выявили 74 носителя коронавируса.