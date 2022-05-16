Сеул, , 12:42 — REGNUM В Южной Корее с 1 июня 2022 года вырастут топливные сборы на международные рейсы из-за роста цен на авиационное топливо. Об этом сообщает телеканал Yonhap News со ссылкой на представителей воздушно-транспортной отрасли.

Авиаперевозки Sean MacEntee

Сообщается, что топливные сборы на международные рейсы будут варьироваться от 37,7 тыс. вон (~$29,4) до 293,8 тыс. вон (~$229) в зависимости от расстояния между городами.

Так например, топливный сбор компании Korean Air будет варьироваться от 37,7 тыс. вон (~$29,4) до 293,8 тыс. вон (~$229) в зависимости какое расстояние самолет преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливный сбор компании Asiana Airlines будет варьироваться от 40,4 тыс. вон (~$31,5) до 229,6 тыс. вон (~$178,7), в диапазоне от 804 км до 8 тыс. км

В апреле 2021 года рост цен на авиационное топливо вынудил местных перевозчиков после годичного перерыва начать вводить топливные надбавки. Топливные сборы на международных маршрутах оставались нулевыми с апреля 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса.

Топливные сборы на внутренние рейсы также будут увеличены на 3,3 тыс. вон (~$2,6), до 17,6 тыс. вон (~$13,7).

Ряд экспертов предполагает, что рост топливных сборов может помешать восстановлению спроса на международные авиаперевозки после ослабления антиковидных ограничений.