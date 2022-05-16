Село Баево, Алтайский край, 16 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 16 мая известило о предъявленном обвинении главе муниципального образования Баевского района, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

Густав Климт. Юриспруденция. 1907

По данным следствия, обвиняемый, являясь главой муниципального образования в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности «юриспруденция». В результате указанных действий администрации Баевского района причинен ущерб на сумму более 108 тысяч рублей.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников признан виновным в получении взятки, присвоениях и растрате.

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