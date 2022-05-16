Москва, , 12:40 — REGNUM Намерение Североатлантического альянса (НАТО) назвать Россию «непосредственной угрозой» оценил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 16 мая в ходе общения с журналистами.

Сергей Рябков Mid.ru

«Будем создавать им непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса поведение России может быть названо «непосредственной угрозой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергея Рябков заявил, что ни у кого в НАТО не должно быть иллюзий на тему того, что Россия просто смирится со вступлением Финляндии и Швеции в альянс.