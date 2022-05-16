Белгород, 16 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ограничить продажу алкоголя как в дни проведения выпускных, так и в преддверии и после мероприятий предложил на оперативном совещании 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

По словам главы региона, этот вопрос особенно важен в приграничных территориях. Планируется, что запрет на продажу спиртного будет действовать три дня — за день до «Последнего звонка», в день его проведения, а также на следующий день после праздника.

Окончательное решение примут в ближайшее время.