Тамбов, , 12:40 — REGNUM 16 мая возобновлено регулярное воздушное сообщение через аэропорт «Тамбов» (Донское) в Москву. Это стало возможным благодаря переговорам руководителя Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

В кабине самолёта Дарья Драй © ИА REGNUM

16 мая одним из первых пассажиров утреннего рейса из Москвы в Тамбов стал Максим Егоров. Это первое направление, которое возвращено в маршрутную программу после принятых в феврале ограничений.

«Тамбов — первый и пока единственный город, возобновивший авиаперелёты после введённых ограничений. Мы рассчитываем на существенное увеличение пассажиропотока за счёт жителей соседних областей», — сказал Максим Егоров.

Руководитель Тамбовщины подчеркнул важность транспортной доступности для развития региона, в том числе для привлечения инвестиций, поддержки бизнеса и наращивания внутреннего туризма.

Регулярные авиарейсы между Тамбовом и Москвой включили расписание полётов в будни дни, с понедельника по пятницу. 24 мая география авиасообщения будет расширена: дважды в неделю (по вторникам и четвергам) начнутся полёты из Тамбова в Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Напомним, что полёты из аэропорта Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург возобновляются по итогам переговоров руководителя Тамбовской области Максима Егорова с представителями федеральных структур, отвечающих за безопасности пассажирских авиаперевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из первых решений Максима Егорова, который возглавил регион осенью 2021 года, касалось возвращения в полётную программу рейсов из Тамбова до Москвы. После двухлетнего перерыва этого удалось добиться благодаря переговорам с федеральными структурами. Однако в феврале 2022 года рейсы были вновь отменены, но при этом спрос на необходимость воздушного сообщения оставался очень высоким.

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