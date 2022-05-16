Москва, 16 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Как сообщают в пресс-службе, Пашинян примет участие в заседании лидеров стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Москве. Ранее в российскую столицу уже прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Стоит отметить, что 16 мая пройдёт заседание Совета безопасности ОДКБ. Оно будет посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создание организации.