Рига, 16 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум.

Uriston.com Штраф

В 2021 году за нарушения правил остановки и стоянки в столице Латвии было выписано штрафов на 600 тысяч евро. Об этом сообщил местный портал bb. lvсо ссылкой на муниципальную полицию Риги.

Полиция сообщила, что пока не может выполнять выписывание штрафов в электронном виде, при помощи фотографий, видеоизображений или аэрофотосъемки нарушения, так как нормативные акты требуют, чтобы квитанцию выписал живой полицейский и наклеил ее на лобовое стекло автомобиля.

Кроме того, в городской полиции остаются вакантными 140 мест, поэтому стражи порядка все силы бросают на предотвращение более опасных нарушений, чем неправильная парковка транспортного средства.

В Комитете по вопросам транспорта и по вопросам правопорядка Рижской думы, в свою очередь, назвали цифры штрафных санкций «неубедительными» и призвали полицию постараться в 2022 году выписать штрафов на миллион евро — чтобы повысить ответственность водителей.

В комитете подчеркнули, что мест для парковки в центре столицы становится все меньше и, следовательно, потенциальных нарушителей будет все больше.