Улан-Удэ, 16 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Семь заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 136 342. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 018 пациентов, в том числе 29 за последние сутки.

Жертвами коронавируса стали 3021 человек. За сутки зарегистрирован один новый летальный случай от COVID-19.