Москва, , 12:39 — REGNUM Тысячи нарушений, связанных с пожарной безопасностью, выявлены на объектах детского отдыха. Об этом замглавы МЧС России — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский сообщил 16 мая.

Детский оздоровительный лагерь Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Он уточнил, что на объектах детского отдыха проведено около 2 тыс. надзорных мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности и профилактических обследований. В результате выявлено свыше 8 тыс. нарушений установленных требований безопасности, более 2,5 тыс. нарушений уже устранены.

682 должностных лица и 369 юридических лиц привлечены к ответственности из-за нарушений. В суды направлено 238 административных дел.

Наиболее сложная ситуация с пожарной безопасностью детских лагерей наблюдается в Коми, Омской и Вологодской областях. В некоторых случаях нарушения там не устраняются годами, добавил Супруновский.

На объектах детского отдыха уже произошло пять пожаров, хотя сезон ещё не начался. Пострадавших нет. Всего на контроле у МЧС находится 38 тыс. детских лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в детских лагерях не будет прежних ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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