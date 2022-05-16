Салехард, 16 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 16 мая за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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Выздоровел за сутки 21 ямалец. Заразились коронавирусом 14 человек — на одного меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 16 мая зарегистрировано 136 873 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 470 человек, 1040 скончались.