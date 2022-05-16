Уфа, 16 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Решение в отношении руководителя минстроя Башкирии намерен принять глава республики Радий Хабиров, если школа в селе Старый Сибай Баймакского района не будет сдана в эксплуатацию 1 сентября 2022 года. Об этом 15 мая заявил глава региона на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Http://gradkostroma.ru Строительство школы

«Школа в селе Старый Сибай. К 1 сентября она должна быть сдана. Я там в отношении руководителя минстроя приму тогда кадровое решение. Это я точно говорю, шутки кончились», ­– заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школу в селе Старый Сибай планировали сдать еще в 2021 году.