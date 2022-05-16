Хьюстон, США, 16 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Двое человек погибли, еще трое получили ранения 16 мая в результате перестрелки на блошином рынке в американском городе Хьюстон, штат Техас, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы New York Post.

Kenny Louie Перестрелка

По словам шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, стрельба произошла на блошином рынке, где собрались «тысячи» людей. Шериф отметил, что стрельба, вероятно, произошла из-за ссоры между двумя сторонами, и все пять пострадавших, как полагают, были замешаны.

«Эта стрельба могла быть вызвана ссорой между двумя сторонами, которая переросла в насилие», — написал он в Twitter.

«На данный момент кажется, что все раненые были вероятными участниками ссоры, насколько нам известно, никто из невинных прохожих не пострадал», — добавил правоохранитель.

Двое пострадавших скончались на месте. Трое других пострадавших были доставлены в районные больницы, об их состоянии ничего не сообщается. На месте происшествия обнаружено два пистолета.