Маймана, Афганистан, 16 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщают, что в провинции девушка свела счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр-Габриэль Декан. Самоубийство. 1836

Инцидент произошёл в кишлаке Шаштепав уезда Ширин Тагаб. Согласно источникам, девушку звали Назифа.

Мотив самоубийства пока неясен. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.