Госдолг Ставрополья снизился в 2021 году на 7,6 млрд рублей
Ставрополь, 16 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ставропольский край за 2021 год снизил свой государственный долг на 7,6 млрд рублей. В 2022 году власти региона намерены сохранить тенденцию к сокращению госдолга. В этих целях в бюджете края предусмотрена подушка безопасности, власти отказались от неприоритетных трат, а также повысили годовой лимит бюджетных кредитов для муниципалитетов. Об этом 16 мая сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Как отметил Владимиров, резервный фонд Ставрополья на текущий год составляет 2,5 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. Его позволило сформировать сокращение неприоритетных трат бюджета на 4,3 млрд рублей. Эту «подушку безопасности» власти региона намерены задействовать для поддержки граждан и промышленности в случае ухудшения по каким-либо причинам ситуации в экономике. В целом почти 70% расходов бюджета Ставрополья направлены на социально значимые программы и поддержку граждан, подчеркнул Владимиров.
Напомним, в конце 2020 года госдолг Ставропольского края составлял около 26,6 млрд рублей. Пять лет назад госдолг края составлял 32,75 млрд рублей.