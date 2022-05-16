Ставрополь, 16 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ставропольский край за 2021 год снизил свой государственный долг на 7,6 млрд рублей. В 2022 году власти региона намерены сохранить тенденцию к сокращению госдолга. В этих целях в бюджете края предусмотрена подушка безопасности, власти отказались от неприоритетных трат, а также повысили годовой лимит бюджетных кредитов для муниципалитетов. Об этом 16 мая сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Важный итог 2021 года — госдолг Ставрополья сократился на 7,6 млрд руб. Такого результата удалось добиться за счет перевыполнения плана по доходам. Задача на 2022 год — сохранить тенденцию», — написал глава субъекта РФ в своем Telegram-канале.

Как отметил Владимиров, резервный фонд Ставрополья на текущий год составляет 2,5 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. Его позволило сформировать сокращение неприоритетных трат бюджета на 4,3 млрд рублей. Эту «подушку безопасности» власти региона намерены задействовать для поддержки граждан и промышленности в случае ухудшения по каким-либо причинам ситуации в экономике. В целом почти 70% расходов бюджета Ставрополья направлены на социально значимые программы и поддержку граждан, подчеркнул Владимиров.

Напомним, в конце 2020 года госдолг Ставропольского края составлял около 26,6 млрд рублей. Пять лет назад госдолг края составлял 32,75 млрд рублей.