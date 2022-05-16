Барнаул, 16 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников признан виновным в получении взятки, присвоениях и растрате. Как сообщает 16 мая СУ СК РФ, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 200 000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, а также юридических лицах, созданных государственными органами и органами местного самоуправления, должности, обладающие организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на срок 3 года. С учетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 750 000 рублей.

СКР Бывший председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула признан виновным в получении взятки, присвоениях и растрате

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года чиновник получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за выбор его Общества с ограниченной ответственностью в качестве поставщика товарно-материальных ценностей спорткомитету города без проведения каких-либо конкурсных процедур закупки. При этом он совершил сделку по изготовлению и реализации Обществом товаров по существенно завышенной цене, заведомо превышающей рыночную стоимость.

Кроме того, следствием доказаны еще несколько эпизодов хищения денежных средств чиновником. Так, в 2018 году он реализовал преступную схему по перечислению бюджетных средств в размере около 100 тысяч рублей на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные им услуги по проведению спортивного мероприятия, хотя на самом деле оно проведено не было. Денежными средствами осужденный в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Так же, в 2019 году при реализации конкурса социально значимых проектов на соискание денежных грантов администрации города Барнаула по организации спортивно-массовой работы, осужденный завладел суммой в 100 тысяч рублей по якобы выигранным двумя спортивными школами города грантам. А весной 2019 года при реализации муниципального контракта на организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий, чиновник похитил денежные средства спорткомитета города в размере более 300 тысяч рублей.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия экс-чиновник своей вины не признал. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей следователем СК наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года бода обнародована причина увольнения вице-мэра Барнаула. По данным следствия, не позднее 2016 года состоя в должности главы администрации Центрального района Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района.

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