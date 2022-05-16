Пермь, 16 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 15 мая, госпитализировали 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на два случая больше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время лечение в стационарах получают 325 человек с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 38 пациентов. Из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 368 699 заражений коронавирусом, в том числе 90 случаев — 15 мая. Жертвами заболевания стали 8779 человек. За минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.