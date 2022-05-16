Талукан, Афганистан, 16 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На свадебной церемонии в Афганистане отравились едой 100 человек, включая жениха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Beko Узбекский плов

Инцидент произошёл в селе Тахнабад уезда Чах Аб провинции Тахар. По данным источников, отравившиеся доставлены в уездную больницу.

Состояние здоровья некоторых из них медики оценивают как критическое.

По данным пресс-службы командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре, в связи произошедшим арестованы семь человек.