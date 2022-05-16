16 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего заместителя министра обороны Польши Ромуальда Шереметьева о том, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянсу нужно позаботиться о «демилитаризации» Калининградской области России, а город Калининград переименовать.

Анна Царькова, , 13:30 — REGNUM В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО военному альянсу нужно позаботиться о «демилитаризации» Калининградской области России, а город Калининград переименовать. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете Do Rzeczy.

Польша и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — сказал он.

Читайте также: Экс-замглавы минобороны Польши призвал «демилитаризовать» Калининград

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Ну пусть попробуют!» — отреагировала Irina.

«Польши что-то много стало», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Они там в себя поверили? Или специально нарываются?» — задалась вопросом Kseniya.

«Один хрен, каждый кипешь в тех краях заканчивается разделом Польши», — смеется Кирилл Г.

«Договорятся, а потом будут выть: а нас за что?!» — пишет Vadim.

Солдаты польской армии Army.mil

«Гиена не меняется, опять раздел захотела?» — прокомментировала новость Жанна В.

«Пуп у Польши не порвется?» — с сарказмом спросила Сvетлана.

«А куда они будут ездить за бензином и едой??? Что не выходные, то Калининград забит машинами с номерами ЕС», — добавила Arina.

«Не ну, а что? Нормально, расширим, укрепимся. Демилитаризуем до примерно Варшавы или далее», — с сарказмом написал «Русский Украинец».

«Дождутся того, что мы к Калининграду проложим сухопутный коридор…» — с сарказмом отреагировала Варвара.

«Им кто-нибудь объясните, что даже по окончании СВО на Украине они жить хорошо не будут. Европа хорошо и припеваючи на российских ресурсах больше жить не будет никогда. Европу ждёт нищета и голод», — отметил Andrey T.

«Вот интересно, поляки вообще историю не учат? Польша всегда была разменной монетой Запада. Всегда Польшу делили и дербанили после войн. У поляков всё-таки мозг атрофирован в некотором смысле. Как бешеные шакалы подтявкивают Шерхану. Киплинг у них, видимо, тоже отменён. Не читали…» — написала Екатерина.

«Польша похожа на мелкого гопника-провокатора, у которого за спиной взрослые бандиты!» — проиллюстрировал ситуацию Amid V.

«Гиен и шакалов науськали выть и подлаивать. Старая история и опять повторяется. Натравливают хозяева и смотрят из-за океана, что в ответку прилетит. Если расклад будет печальным для шакалов, то они типа, а мы тут не при делах, они сами говнюки такие, а наша хата с краю, ничего не знаем», — написал Игорь.

«Кто, кто, но уж точно не Польша должна бросаться такими громкими заявлениями», — добавил один из участников обсуждения.

Ромуальд Шереметьев Adrian Grycuk

«Не беспочвенно… Они 30 лет готовились и сделали немало…» — задумалась Юлия К.

«Поляки о*ренели в край. Вот, что значит гуманное ведение СВО. Такой сброд только силу и сценарий Сирии понимает», — отметила Ирина.

«Надо в очередной раз поделить Польшу и забыть», — не без сарказма добавил Н. А.

«Они до сих пор 77 лет уже простить нам не могут победу 1945 года. Затаили злобу и ждали подходящего момента. Маски сняты», — пишет Виктория С.

«Путин, конечно, не Сталин и не Хрущёв… Он им такую «мать» ещё покажет, что «Кузькина» будет в шоке», — смеется fenix.

«Да, Путин не Сталин, мы не можем вернуть великого вождя к жизни, но и Путин сможет отредактировать польский флаг, добавив синенького. С этими двумя километрами Польши это дело не хитрое», — подытожила Яна Г.

Читайте также: В Госдуме Польше напомнили о концепции обороны Калининградской области