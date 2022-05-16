Красногорск, 16 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 233 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 16 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 952 589 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 973 028.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 2 человека.