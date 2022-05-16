Москва, 16 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Россия попала в «корень проблемы», раскрыв данные по биолабораториям США на Украине. Об этом 16 мая сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам заседания комиссии в Совете Федерации по расследованию создания американских биологических лабораторий на Украине.

Mgimo.ru Сергей Рябков

Он прокомментировал реакцию, которую вызвали в странах Запада данные о работе биолабораторий, раскрытые Вооружёнными силами РФ.

«Эта реакция свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое, мы попали в корень проблемы. Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях», — заявил замминистра.