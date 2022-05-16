Айбак, Афганистан, 16 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Саманган сообщают, что уезде Дарайе-Суф молодой человек был убит в результате личной вражды между двумя семьями. Об этом сообщает газета «8 Собх».

publicdomainpictures.net Убийство

Весалиддин Наими, имевший степень магистра, был зарезан тремя членами другой семьи.

Согласно источникам, Наими был убит, когда пытался помешать соседям пасти скот на своем поле. Хозяева скота напали на него с холодным оружием и убили.

Стоит отметить, что в последнее время уровень бытового насилия вырос по всему Афганистану.