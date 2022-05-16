Тбилиси, 16 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Обвинительный приговор основателю грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи», который ранее возглавлял телекомпанию «Рустави 2», Нике Гварамии имеет политическую подоплёку. Об этом 16 мая заявил журналистам член основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Петре Цискаришвили, передаёт «Рустави 2».

Minval.az Николоз Гварамия

«Ещё один заложник, ещё один пленный, критически настроенный оппозиционный медиа-лидер. Что я должен здесь комментировать? Здесь не было правосудия», — сказал Цискаришвили.

Он добавил, что «Единое национальное движение», несмотря на это продолжит политическую борьбу с властями.

Напомним, Гварамия является давним соратником Саакашвили и в его бытность президентом занимал президентские посты. После ухода из правительства он в 2012 году стал гендиректором «Рустави 2» и проработал им до 2019 года. Гварамию признали виновным в растрате денег этого канала и приговорили к 3,5 годам тюрьмы.