Ухта, Коми, 16 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ухте заключили под стражу 48-летнего вандала, разрисовавшего краской мемориал «Вечный огонь» накануне Дня Победы, сообщает пресс-служба судов Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечный огонь

«По версии следствия, 8 мая 2022 года обвиняемый, применив баллончик с краской желтого цвета, нанес надписи на мемориале, тем самым повредив его. Суд пришел к выводу о невозможности избрания обвиняемому иной, более мягкой, меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Ухтинский городской суд оштрафовал местного жителя, устроившего пикет против военной спецоперации на Украине.