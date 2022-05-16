Москва, 16 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой показаны удары расчётов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины по позициям киевских боевиков, обнародовало 16 мая Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Залп из РСЗО

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, запечатлен удар российскими РСЗО по позициям украинских националистов, которые в результате этого были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.