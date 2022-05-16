Пермь, 16 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Перми сегодня, 16 мая, продли срок ареста Тимура Бекмансурова, который обвиняется в массовом убийстве людей на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Sledcom.ru Суд

О продлении срока содержания под стражей ходатайствовал следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Сам фигурант резонансного уголовного дела не возражал против такого ходатайства.

«Суд пришел к выводу, что основания, по которым была избрана мера пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали, продление срока содержания Бекмансурову под стражей необходимо для окончания следствия», — сказали в суде.

Срок содержания под стражей продлён на три месяца. Молодой человек останется под стражей до 20 августа 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года вооруженный студент появился на территории вуза и начал расстреливать людей сначала на улице, а затем — в корпусе. Погибли шесть человек. Более 40 человек получили травмы и ранения. При задержании стрелок оказал сопротивление полицейскому и был ранен. Ему провели несколько операцией, ампутировали ногу. Фигуранта уголовного дела признал свою вину. По результатам психолого-психиатрической экспертизы стрелок признан вменяемым.