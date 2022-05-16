Джакарта, 16 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо ненадолго остановился в ОАЭ по пути домой из Соединенных Штатов, сообщает CNN Indonesia.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Джоко Видодо и сопровождающие его лица прибыли в международный аэропорт Абу-Даби. Прибыв в Абу-Даби, президент направился прямо к месту вручения соболезнований в связи с кончиной главы ОАЭ.

«От имени правительства, от имени индонезийского народа я выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью Его Высочества шейха Халифы, и пусть ему будет предоставлено лучшее место», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо встретился с избранным президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом во время остановки в ОАЭ.

«Он великий лидер, и мы, особенно мусульмане, очень скучаем по шейху Халифе. Он великий лидер не только для Объединенных Арабских Эмиратов, но и для ближневосточного региона и для всего мира», — подчеркнул Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной шейха ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна.

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